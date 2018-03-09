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Meeting Elvis
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Kısa Film
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Almanya, Macaristan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :10 dk.
- Dağıtıcı :Szinház- és Filmmüvészeti Föiskola
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