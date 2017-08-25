Sinema>Film Arşiv > Megan Leavey
Megan Leavey
1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Biyografi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :116 dk.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.