88 yaşındaki efsane Agnès Varda, duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa’nın köylerini gezdi.fotoğraflar çekti, çektikleri fotoğrafları sergiledi.Mekânlar ve Yüzler, iki sanatçının sanat, yaşlanmak, paylaşmak ve gezmek hakkında ürettikleri özel bir belgesel