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Mekânlar ve Yüzler

Visages villages (Faces Places)

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Mekânlar ve Yüzler
  • IMDB Puanı : -
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  • Tür :Belgesel
  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :9 Mart 2018

 

Filmin Konusu

88 yaşındaki efsane Agnès Varda, duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa’nın köylerini gezdi.fotoğraflar çekti, çektikleri fotoğrafları sergiledi.Mekânlar ve Yüzler, iki sanatçının sanat, yaşlanmak, paylaşmak ve gezmek hakkında ürettikleri özel bir belgesel

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