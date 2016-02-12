Küçük bir köyde kendi halinde geçinip giden köy halkının sakin yaşamı, aralarından genç bir kızın içine şeytani bir ruh girmesiyle, alt üst olur. Şeytanın kızın bedeninden çıkması için tüm halk seferber olur ancak, ruhun kolay kolay gitmeye niyeti yoktur.