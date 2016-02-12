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Mel-Un
1 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 3.3 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Şubat 2016
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Filmin Konusu
Küçük bir köyde kendi halinde geçinip giden köy halkının sakin yaşamı, aralarından genç bir kızın içine şeytani bir ruh girmesiyle, alt üst olur. Şeytanın kızın bedeninden çıkması için tüm halk seferber olur ancak, ruhun kolay kolay gitmeye niyeti yoktur.
Galeri
Yorumlar
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100 yıldır bu içine şeytan giren tipler. Oğlum girmiyo işte, bi örneği yok, çekmeyin artık şu saçma filmleri yeter.
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500 ₺ lik bir kamera, bir adet dayıoğlu bir adet teyzekızıyla çekilen , ünv kazanamadığı için özel sinemacılık okuyup kendini coppola sanan yönetmencilik oynayan tiplerin çekmeye çalıştığı bir ucube yapım daha..
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