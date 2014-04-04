Meleklerin Mucizesi

Hakan’ın şanssızlık ve sıkıntılarla dolu yaşamının, meleğinin hayatına girmesi ile değişimini anlatan umut dolu bir film, seyircinin de meleklerle tanışmasına fırsat olacak. Bu romantik komedide izleyici sürükleyici bir hikayeye tanık olurken, hem gülecek hem de inanılması güç olaylarla karşılaşacak.