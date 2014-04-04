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Meleklerin Mucizesi
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hakan’ın şanssızlık ve sıkıntılarla dolu yaşamının, meleğinin hayatına girmesi ile değişimini anlatan umut dolu bir film, seyircinin de meleklerle tanışmasına fırsat olacak. Bu romantik komedide izleyici sürükleyici bir hikayeye tanık olurken, hem gülecek hem de inanılması güç olaylarla karşılaşacak.
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Yorumlar
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artık türk filmlerinde de fantastik öğeler olması güzel
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buna benzeyen yabancı bi film izlemiştim. siyah beyazdı galiba
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