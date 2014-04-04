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Meleklerin Mucizesi

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Fragmanlar


Meleklerin Mucizesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hakan’ın şanssızlık ve sıkıntılarla dolu yaşamının, meleğinin hayatına girmesi ile değişimini anlatan umut dolu bir film, seyircinin de meleklerle tanışmasına fırsat olacak. Bu romantik komedide izleyici sürükleyici bir hikayeye tanık olurken, hem gülecek hem de inanılması güç olaylarla karşılaşacak.

Galeri

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Yorumlar

  • artık türk filmlerinde de fantastik öğeler olması güzel

  • buna benzeyen yabancı bi film izlemiştim. siyah beyazdı galiba

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Oyuncular ve ekip

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