Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Meleklerin Payı - The Angels' Share
Paylaş

Meleklerin Payı

The Angels' Share

1 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Meleklerin Payı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kız arkadaşı Leonie doğum yaptıktan sonra, oğlu Luke'u kucağına alan Robbie, ona kendisiyle aynı kaderi paylaşmayacağının sözünü verir. Zira hapse atılmaktan kıl payı kurtulmuştur ama bir kamu hizmetinde çalışması gerekmektedir. Bu görevi yerine getirirken Rhino, Albert ve Mo ile tanışır; hepsinin ortak noktası ise hüküm giydikleri için iyi bir iş bulmalarının imkansız olduğudur. Sıradaki plan gecikmeden gelir: hayatlarının sonuna kadar onları rahat ettirebilecek bir viski fabrikası soygunu!

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • filmin resimleri çok güzel ama konuyu pek beğenmedim kararsızım

  • İmdb puanı 7 üzeri iyi bir film demekki!!!

  • Benim hep aklıma takılan bir konuyu film yapmışlar aslında merak ettim eski mahkumlar ve yeni hayatları ..

  • Bu filmi film ekiminde de görmüştüm o zaman gidemedim şimdi giderim artık

  • film fragmandan gördüğüm kadarıyla izlenir fena deil gibi...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Meleklerin Payı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Meleklerin Payı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir