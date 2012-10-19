Meleklerin Payı
The Angels' Share
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya
- Gösterim Tarihi :19 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Kız arkadaşı Leonie doğum yaptıktan sonra, oğlu Luke'u kucağına alan Robbie, ona kendisiyle aynı kaderi paylaşmayacağının sözünü verir. Zira hapse atılmaktan kıl payı kurtulmuştur ama bir kamu hizmetinde çalışması gerekmektedir. Bu görevi yerine getirirken Rhino, Albert ve Mo ile tanışır; hepsinin ortak noktası ise hüküm giydikleri için iyi bir iş bulmalarının imkansız olduğudur. Sıradaki plan gecikmeden gelir: hayatlarının sonuna kadar onları rahat ettirebilecek bir viski fabrikası soygunu!
Galeri
Yorumlar
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filmin resimleri çok güzel ama konuyu pek beğenmedim kararsızım
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İmdb puanı 7 üzeri iyi bir film demekki!!!
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Benim hep aklıma takılan bir konuyu film yapmışlar aslında merak ettim eski mahkumlar ve yeni hayatları ..
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Bu filmi film ekiminde de görmüştüm o zaman gidemedim şimdi giderim artık
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film fragmandan gördüğüm kadarıyla izlenir fena deil gibi...