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Melez
The Crossbreed
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Filmin Konusu
Sevgilisi John ile Los Angeles’de yaşayan gazeteci Amy’nin hayatı beklenmedik hamileliğini öğrenene kadar gayet güzel gitmektedir. Bebeği istemeyenAmy, arkadaşı Rose’un yönlendirmesi ile kürtaj olmaya karar verir. Bebeğini aldırdıktan sonra hayatına geri dönen Amy, John ile birlikte iş için bir kasabaya gönderilir. Kasabada anlatılanları başta gerçekçi bulmayan ama kasabada yaşadıklarından sonra bir şeylerin doğru gitmediğini düşünen Amy, bir süre sonra anlatılan efsanelerin doğru olduğuna inanmaya başlar. Araştırma devam ettikçe gerçeklerle yüzleşen Amy ve John bir an önce kasabayı terk etmek isterler ama artık bunun için çok geçtir.
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