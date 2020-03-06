Mendilim Kekik Kokuyor

İlkbahar 1915. Anadolu’nun bir kasabasında farklı bir hareketlilik göze çarpar. Hasan ile amcasının oğlu Yusuf, kasabanın en güzel kızı Elif’e aşıktır. Elif ise birisinden hoşlanmaktadır ama kimi sevdiğini belli etmez. O sırada eli silah tutan herkes Çanakkale Cephesi’ne çağrılır. Yusuf cepheye gitmeden önce Hasan’dan önce davranarak Elif’e aşkını ilan eder ve Hasan’ın başka bir kızı sevdiği yalanını söyler. Yusuf bu sırada Elif’in Hasan’a vermek için işlediği Kekik kokulu mendili gizlice alır.



Yusuf ve Hasan diğer gönüllülerle birlikte cepheye gitmek için yola çıkarlar. Gönüllüler cepheye yaklaştıkları sırada bir başka sevdanın ateşi ile yanan İstanbullu Eftal ile birlikte keşfe çıkan hemşehrileri Karagöz Oynatıcısı Rüstem Çavuş ile karşılaşır. Fakat mutlulukları kısa sürecek; uğradıkları bir Anzak saldırısında gönüllülerin çoğu ölecek Hasan, Yusuf, Çopur, Rüstem Çavuş ve İstanbullu Eftal, Anzak birliğindeki esir kampına götürülecektir.