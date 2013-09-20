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Menekşe´den Önce

Menekse'den Önce

1 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Menekşe´den Önce
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İki kardeşini (Menekşe ve Koray Kaya) 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'ndeki yangında kaybeden ve bu katliamdan sonra dünyaya gelen Menekşe, bu felaketi araştırmaya karar vererek, o günlerin ve yaşananların peşine düşer.

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Yorumlar

  • çok çok güzel bir belgesel bir film tüm emegi geçenlere binlerce teşekkürler.MENDİLİNİZ MUTLAK OLSUN ağlamaktan dolayı hatırlattım.

  • çok merak ediyorum. sinemada olmasa bile bir belgesel kanalında falan verseler daha çok insana ulaşsa.

  • izleyenler gözyaşlarına boğuluyomuş

  • keşke bu tarz konuları daha çok görebilsek beyazperdede. kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film. emeği geçenlerin ellerine sağlık.

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Oyuncular ve ekip

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