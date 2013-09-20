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Menekşe´den Önce
Menekse'den Önce
1 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Süre :70 dk.
Filmin Konusu
İki kardeşini (Menekşe ve Koray Kaya) 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'ndeki yangında kaybeden ve bu katliamdan sonra dünyaya gelen Menekşe, bu felaketi araştırmaya karar vererek, o günlerin ve yaşananların peşine düşer.
Galeri
Yorumlar
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çok çok güzel bir belgesel bir film tüm emegi geçenlere binlerce teşekkürler.MENDİLİNİZ MUTLAK OLSUN ağlamaktan dolayı hatırlattım.
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çok merak ediyorum. sinemada olmasa bile bir belgesel kanalında falan verseler daha çok insana ulaşsa.
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izleyenler gözyaşlarına boğuluyomuş
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keşke bu tarz konuları daha çok görebilsek beyazperdede. kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film. emeği geçenlerin ellerine sağlık.
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