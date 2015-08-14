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Merdiven Baba
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Havalimanlarında görmeye alıştığımız “Merdiven Araba”nın hayatın içine karışmasını ve Fazlı’nın hayatını sihirli bir değnek değmiş gibi değiştirmesini konu alıyor. Çevresi, eşi ve çocukları tarafından başarısız bulunan Fazlı, onu terk eden ailesini geri kazanmak için satın aldığı Merdivenli Araba ve gelişen olaylar sayesinde, bir gecede ezik bir adamdan bir halk kahramanına dönüşür.
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