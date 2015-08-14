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Merdiven Baba

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Merdiven Baba
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Havalimanlarında görmeye alıştığımız “Merdiven Araba”nın hayatın içine karışmasını ve Fazlı’nın hayatını sihirli bir değnek değmiş gibi değiştirmesini konu alıyor. Çevresi, eşi ve çocukları tarafından başarısız bulunan Fazlı, onu terk eden ailesini geri kazanmak için satın aldığı Merdivenli Araba ve gelişen olaylar sayesinde, bir gecede ezik bir adamdan bir halk kahramanına dönüşür.

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