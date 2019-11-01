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Merhaba Güzel Vatanım

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Merhaba Güzel Vatanım
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Filmin Konusu

Senaryosunu yazar Ahmet Ümit'in kaleme aldığı,Merhaba Güzel Vatanım'da Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in fırtınalı hayatı ve 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Galeri

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