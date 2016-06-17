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Merkezi İstihbarat

Central Intelligence

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Fragmanlar


Merkezi İstihbarat
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Merkezi İstihbarat, bir zamanların dalga geçilen inek öğrencisinin (Johnson), büyüyünce tehlikeli bir CIA ajanına dönüşerek lise mezunlar buluşmasına gelişiyle başlıyor. CIA ajanı çok gizli bir vaka üzerinde olduğunu iddia ederek, eskiden kampüsün popüler adamıyken, şimdi parlak günlerini özleyen bir muhasebeci olan arkadaşını (Hart) gönüllü olarak göreve alır. Ancak, büyük rakamların üstesinden gelen muhasebeci neye karıştığını fark ettiğinde ve arkadaşının onu aklına bile gelmeyecek, ölümcül silahlı çatışmaların, aldatmacaların ve casusluğun içine sürüklediğini anladığında artık vazgeçmek için çok geçtir.

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Yorumlar

  • son zamanlarda izlediğim en iyi komedi filmlerinden biriydi. sıkılmadan izlenecek bir film.

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Oyuncular ve ekip

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