Merkezi İstihbarat, bir zamanların dalga geçilen inek öğrencisinin (Johnson), büyüyünce tehlikeli bir CIA ajanına dönüşerek lise mezunlar buluşmasına gelişiyle başlıyor. CIA ajanı çok gizli bir vaka üzerinde olduğunu iddia ederek, eskiden kampüsün popüler adamıyken, şimdi parlak günlerini özleyen bir muhasebeci olan arkadaşını (Hart) gönüllü olarak göreve alır. Ancak, büyük rakamların üstesinden gelen muhasebeci neye karıştığını fark ettiğinde ve arkadaşının onu aklına bile gelmeyecek, ölümcül silahlı çatışmaların, aldatmacaların ve casusluğun içine sürüklediğini anladığında artık vazgeçmek için çok geçtir.