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Meryem
0 kişi izlemiş. | 22 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
17-18 yaşlarında, güzelliği ile tüm kasabanın ilgisini çeken Meryem'e, aynı kasabada yaşayan ve oğulları İstanbul'da çalışan bir aile talip olmuş ve 10 gün içerisinde nişan, kına gecesi ve düğün yapılmıştır. Meryem'in kocası Mustafa, düğünden ancak birkaç gün önce gelmiş ve 6 gün evli kaldıktan sonra "Bir düzen kurar, seni de İstanbul'a alırım" diyerek yaşadığı şehir olan İstanbul'a dönmüştür.
Galeri
Yorumlar
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leyla ile mecnundaki kız diil mi bu
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çok başarılı bi film olduğunu düşünüyorum
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filmin görüntü kalitesini çok beğendim. en azından fragmandan emek harcandığı belli oluyo
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bu ismail hacıoğlu hiç büyümedi sanki hala 18 yaşında gibi duruyo
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