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Meryem

0 kişi izlemiş. | 22 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Meryem
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

17-18 yaşlarında, güzelliği ile tüm kasabanın ilgisini çeken Meryem'e, aynı kasabada yaşayan ve oğulları İstanbul'da çalışan bir aile talip olmuş ve 10 gün içerisinde nişan, kına gecesi ve düğün yapılmıştır. Meryem'in kocası Mustafa, düğünden ancak birkaç gün önce gelmiş ve 6 gün evli kaldıktan sonra "Bir düzen kurar, seni de İstanbul'a alırım" diyerek yaşadığı şehir olan İstanbul'a dönmüştür.

Galeri

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Yorumlar

  • leyla ile mecnundaki kız diil mi bu

  • çok başarılı bi film olduğunu düşünüyorum

  • filmin görüntü kalitesini çok beğendim. en azından fragmandan emek harcandığı belli oluyo

  • bu ismail hacıoğlu hiç büyümedi sanki hala 18 yaşında gibi duruyo

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Oyuncular ve ekip

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