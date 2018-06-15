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Metal SamuraiMetaru-zamurai
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Fantastik
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Japonya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Süre :100 dk.
- Dağıtıcı :Columbia Music Entertainment, Toei Company
- Resmi Sitesi : Official site [Japan]
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