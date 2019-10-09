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Metallica & San Francisco Symphony: S&M²
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Filmin Konusu
Metallica & San Francisco Symphony: S&M² etkinliği, S&M konserleri ve albümünden görüntülerden oluşacak. Efsanevi orkestra şefi Michael Tilson Thomas’ın San Francisco’da sahne aldığı son sezonda Metallica’yı San Francisco Symphony ile birlikte yeniden izleyeceksiniz.
6 ve 8 Eylül’deki canlı kaydedilecek konser, şehrin kıyısına tarihi bir değer katacak olan son model Chase Center’ın açılışını da onurlandırmış olacak. 1999 yılında çıkan S&M albümünden “klasikler”e ek olarak yeni şarkıların senfonik versiyonlarının da çalınacağı bu sinema filmiyle, dünya çapında milyonlarca Metallica hayranı için zaman duracak ve büyük perdede konser deneyimi yaşama fırsatı yakalayacaklar.
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