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Metallica & San Francisco Symphony: S&M²

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Metallica & San Francisco Symphony: S&M²
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Müzik
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :9 Ekim 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Metallica & San Francisco Symphony: S&M² etkinliği, S&M konserleri ve albümünden görüntülerden oluşacak. Efsanevi orkestra şefi Michael Tilson Thomas’ın San Francisco’da sahne aldığı son sezonda Metallica’yı San Francisco Symphony ile birlikte yeniden izleyeceksiniz.

6 ve 8 Eylül’deki canlı kaydedilecek konser, şehrin kıyısına tarihi bir değer katacak olan son model Chase Center’ın açılışını da onurlandırmış olacak. 1999 yılında çıkan S&M albümünden “klasikler”e ek olarak yeni şarkıların senfonik versiyonlarının da çalınacağı bu sinema filmiyle, dünya çapında milyonlarca Metallica hayranı için zaman duracak ve büyük perdede konser deneyimi yaşama fırsatı yakalayacaklar.

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