Metruk-Mars

Dünya dışı yaşamın varlığına inanan ve dünya dışı fenomenlerle ilgili bir kitap yazan bilimkurgu yazarı Ali Yücetürk, onlarla iletişim kurmak istemektedir. Yazarın bu merakının tehlikeli bir boyuta ulaşması, onun dramatik sonunu hazırlar. Ali’nin başına gelenleri merak etmekte olan karısı Meryem, kocası ile ilgili her şeyi araştırmaya başlar. Karagün beldesinde yaşayan Meryem, bir gün gökyüzünden bir sinyal geldiğini keşfeder. Bulduğu ipucunun peşine düşen Meryem, insanların büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlar.