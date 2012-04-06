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Mevsim Çiçek Açtı

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Fragmanlar


Mevsim Çiçek Açtı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Nazmi, karısı Çiçek ve kızları Mevsim ile Almanya’da yaşamaktadır. Nazmi, karısını sürekli dövmektedir. Devlet, Çiçek ve Mevsim’i himayesi altına alır ve bir kuruma yerleştirir. Çiçek burada tanışıp yakın arkadaş olduğu Esra ile aynı eve taşınmaya karar verirler. Bir gün Asaf’ın taksisine binmeleriyle hayatları farklı bir boyut kazanacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • bu kadrodan bişey çıkmaz..

  • havada karada kaçrılmaması gerekn bir film benceç

  • dvd olarak alınıp izlenir ancak.

  • bu filme gidilir mi gidilmez mi bilemedim.

  • gişede hiç şansı yok malesef :(

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Oyuncular ve ekip

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