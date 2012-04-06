Mevsim Çiçek Açtı

Nazmi, karısı Çiçek ve kızları Mevsim ile Almanya’da yaşamaktadır. Nazmi, karısını sürekli dövmektedir. Devlet, Çiçek ve Mevsim’i himayesi altına alır ve bir kuruma yerleştirir. Çiçek burada tanışıp yakın arkadaş olduğu Esra ile aynı eve taşınmaya karar verirler. Bir gün Asaf’ın taksisine binmeleriyle hayatları farklı bir boyut kazanacaktır.