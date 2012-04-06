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Mevsim Çiçek Açtı
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Nisan 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
- Dağıtıcı :Medyavizyon
- Resmi Sitesi : http://www.facebook.com/pages/Mevsim-%C3%87i%C3%A7ek-A%C3%A7t%C4%B1/194997250578853
Filmin Konusu
Nazmi, karısı Çiçek ve kızları Mevsim ile Almanya’da yaşamaktadır. Nazmi, karısını sürekli dövmektedir. Devlet, Çiçek ve Mevsim’i himayesi altına alır ve bir kuruma yerleştirir. Çiçek burada tanışıp yakın arkadaş olduğu Esra ile aynı eve taşınmaya karar verirler. Bir gün Asaf’ın taksisine binmeleriyle hayatları farklı bir boyut kazanacaktır.
Galeri
Yorumlar
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bu kadrodan bişey çıkmaz..
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havada karada kaçrılmaması gerekn bir film benceç
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dvd olarak alınıp izlenir ancak.
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bu filme gidilir mi gidilmez mi bilemedim.
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gişede hiç şansı yok malesef :(
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