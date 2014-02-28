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Meydan

Al midan

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Meydan
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
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Filmin Konusu

Son iki buçuk yıldır Mısır Devrimi bitmeyen bir karmaşa olarak sürüyor. Haberlerde yalnızca en kanlı çatışmaları, seçimleri veya milyonların yürüyüş görüntülerini seyrediyoruz. Meydan, haberlerin ötesine geçip izleyiciyle meydandakilerin bireysel hikayelerini ve duygusal dramlarını paylaşan çok özel bir deneyim. Haklarının ve özgürlüklerinin peşinde koşan, bu uğurda pek çok farklı güçle mücadele eden genç insanların ilham verici şaşırtıcı hikayeleri.

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