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Mezarına Tüküreceğim 2

I Spit on Your Grave 2

2 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mezarına Tüküreceğim 2
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jennifer'ın hayali günün birinde ünlü ve başarılı bir model olmaktır. Bir çekim için çağrı aldığında hayatının ne kadar muhteşem olduğunu düşünür. Ancak çekimi yapan iki adam birer psikopattan başka bir şey değillerdir. Jennifer'a akla hayale gelmeyen şekillerde işkence ederler. Bir şekilde kurtulmayı başaran genç kızın intikamı çok acı olur.

Galeri

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Yorumlar

  • Flim güzel ama korkuyla alakası yok sürükleyici zaten olaylar birden bire gelişiyor.Tavsiye ederim...

  • Aylar öncesinden izlemiştim bu filmi ben ve şuanda sinemelar da enteresan doğrusu.. Film güzel tavsiye edilir..

  • Ben bu filmi aylar öncesinden izledim nasıl oluyor da vizyona şimdi geliyor..? Ayroca film ilk filmi ladar güzel.. Tecavüzcülerden nasıl intikam alınırmış herkes görsün..;)

  • Birincisini izlemiştim çok güzeldi. Eminim buda güzeldir

  • Bu film Türkiyede daha yeni mi vizyona giriyor geçen sene izlemiştim.

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Oyuncular ve ekip

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