Mezarına Tüküreceğim 2

Jennifer'ın hayali günün birinde ünlü ve başarılı bir model olmaktır. Bir çekim için çağrı aldığında hayatının ne kadar muhteşem olduğunu düşünür. Ancak çekimi yapan iki adam birer psikopattan başka bir şey değillerdir. Jennifer'a akla hayale gelmeyen şekillerde işkence ederler. Bir şekilde kurtulmayı başaran genç kızın intikamı çok acı olur.