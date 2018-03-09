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Mezarlık
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Filmin Konusu
Zihinsel engelli bir mezarcı olan Azap, eşini ve yine zihinsel engeli olan kızını kaybeder. Aradan geçen zaman zarfında ailesinin bir cinayete kurban gittiklerini öğrenir. Bunun üzerine Azap, eşinin ve çocuğunun intikamını almak için bunu yapan bölgedeki definecilerden hareket geçer.
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