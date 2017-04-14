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Mezeci Çırağı

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Fragmanlar


Mezeci Çırağı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Özkan, henüz oyun ile işin ayrımını tam yapamadığı yaşlarda, üç tekerlekli seyyar arabasıyla hayata tutunmaya çalışan babası Mezeci İsmail Hakkı'nın yanında ücretsiz iş gücüdür.

Bir zamanlar tahıl satılan Pirinç Hanı, o günlerde artık adını taşıyan bir hayat sürmüyordur. Ayakkabıcısından marangozuna kadar; herkesin işi çok ağır, şartları çok zordur. Mezeci Çırağı Özkan da bir yandan çokça devirdiği askıların azarını işitirken, bir yandan da 1970'li yılların Pirinç Hanı'nda esnafın gündelik yaşantısını sessizce kaydetmektedir.
Pirinç hanı, bir avuç esnafın dostluklarına, kavgalarına, kahkahalarına tanık olurken; hanın iki delikanlısı Kula ve Halil'in arasında başlayan soğukluk da herkesin dikkatini çekmektedir. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki dostu düşman eden nedir? Aşk mı, para mı, çaresizlik mi?
Gönül ferman dinlemiyor, Yasemin sevdalısı Metin'e kavuşmak için gün sayıyordur. Ancak Metin, aşkı için kumar huyundan vazgeçecek midir?

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