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Mezuniyet
Bacalaureat (Graduation)
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 2.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Belçika, Fransa, Romanya
- Gösterim Tarihi :18 Kasım 2016
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- Süre :128 dk.
Filmin Konusu
Romeo Aldea, Transylvania'da ufak bir dağ kasabasında yaşayan doktor bir babadır ve kızı Eliza'yı 18 yaşına geldiğinde onu okutmak için yurtdışına göndereceği idealiyle büyütür. Planları gerçekleşmek üzeredir. Eliza İngiltere'de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken final sınavlarını geçmektir ki bu da aslında başarılı öğrenci için sadece bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar. Şimdi Romeo, bir karar vermek zorundadır. Durumu çözmek için birkaç yol vardır ancak hiçbiri kızına öğrettiği prensiplerle uyuşmamaktadır.
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