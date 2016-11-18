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Sinema>Film Arşiv >  Mezuniyet - Bacalaureat (Graduation)
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Mezuniyet

Bacalaureat (Graduation)

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Fragmanlar


Mezuniyet
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13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 2.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Romeo Aldea, Transylvania'da ufak bir dağ kasabasında yaşayan doktor bir babadır ve kızı Eliza'yı 18 yaşına geldiğinde onu okutmak için yurtdışına göndereceği idealiyle büyütür. Planları gerçekleşmek üzeredir. Eliza İngiltere'de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken final sınavlarını geçmektir ki bu da aslında başarılı öğrenci için sadece bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar. Şimdi Romeo, bir karar vermek zorundadır. Durumu çözmek için birkaç yol vardır ancak hiçbiri kızına öğrettiği prensiplerle uyuşmamaktadır.

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