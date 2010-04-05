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Michael Madana Kamaraju
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- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Charan , Prabhu Deva , Charmy , Asha Saini , Srinivasa Rao Kota , Srikanth , Kovai Sarala , Suneel
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :Silver Screen Movies
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