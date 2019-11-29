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Midway
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Filmin Konusu
“Midway”, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya ile olan savaşında bir dönüm noktası olan Midway Muharebesi’nin gerçek hikâyesini anlatıyor.
Galeri
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