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Mihrez: Cin Padişahı

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Fragmanlar


Mihrez: Cin Padişahı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

İlk kez bir filme konu olan cin padişahı yıllar önce gerçekleşmiş bir olaydan yola çıkarak senaryolaştırıldı. Bir grup gencin daveti üzerine aralarına katılan cinler, hayatlarında yok saydıkları bir olayın bedelini ödetmek için peşlerini bırakmaz. Şeytani cinler bu gençlere halisünasyon göstererek akıllarını çelme gücüne sahiptir ve bu durum hayatlarını altüst edecektir.

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Yorumlar

  • Hayatimda ilk defa bir korku filminin hic bir sahnesinde korkmadim. Kotu efektler klasik konu.

  • nsl film izlenir mi

  • korku iyi

  • Zorla sinemayamı götürüyorlar beğenmeyen gitmesin sizingibi düşünmeyenlerde var yaptığınız yorum değil hakaret.

  • Vallaha bu cin konsepti olmasa yönetmenler aç kalacak.Çevirip çevirip aynı hikâyeyi zırvalıyorlar.Bir grup, bir ev, bir günah yada büyü, intikam yada saldırı. Gerçi diğer ülkelerde de cin olmasa da aynı zırvalar çekiliyor.Yanlız sorun şu ki onlar Türk filmlerinden korkmuyor.Biz altımıza...

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Oyuncular ve ekip

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