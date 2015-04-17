Mihrez: Cin Padişahı

İlk kez bir filme konu olan cin padişahı yıllar önce gerçekleşmiş bir olaydan yola çıkarak senaryolaştırıldı. Bir grup gencin daveti üzerine aralarına katılan cinler, hayatlarında yok saydıkları bir olayın bedelini ödetmek için peşlerini bırakmaz. Şeytani cinler bu gençlere halisünasyon göstererek akıllarını çelme gücüne sahiptir ve bu durum hayatlarını altüst edecektir.