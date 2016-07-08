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Sinema>Film Arşiv >  Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak - Mike & Dave Need Wedding Dates
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Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak

Mike & Dave Need Wedding Dates

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hayatları partiyle geçen iki kardeş Mike (Adam Devine) ve Dave (Zac Efron), kız kardeşlerinin Hawaii'deki düğüne beraber katılacakları eşlerini (Anna Kendrick, Aubrey Plaza) bulmak için internete ilan verirler. Bu durumdan kolayca sıyrılmayı bekleyen kardeşler, kendilerini bir anda kontrol edilemez ikilinin ellerinde bulurlar.

Galeri

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Yorumlar

  • eglenceli ve komik bir film. suan vizyondaki 7 veya 7.5 alan filmlerden cok daha ii.

  • ehhhh gidilebilir, gittim ama öyle tavsiye etmem açıkçası evdede izlenebilecek bi film

  • gül gül öldük

  • Mükemmel keyifli, harika zaman geçirten bi komedi filmi , tek başıma izledim , baya kahkaha attım baaya ;)

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Oyuncular ve ekip

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