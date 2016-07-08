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Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak
Mike & Dave Need Wedding Dates
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :8 Temmuz 2016
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- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Hayatları partiyle geçen iki kardeş Mike (Adam Devine) ve Dave (Zac Efron), kız kardeşlerinin Hawaii'deki düğüne beraber katılacakları eşlerini (Anna Kendrick, Aubrey Plaza) bulmak için internete ilan verirler. Bu durumdan kolayca sıyrılmayı bekleyen kardeşler, kendilerini bir anda kontrol edilemez ikilinin ellerinde bulurlar.
Galeri
Yorumlar
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eglenceli ve komik bir film. suan vizyondaki 7 veya 7.5 alan filmlerden cok daha ii.
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ehhhh gidilebilir, gittim ama öyle tavsiye etmem açıkçası evdede izlenebilecek bi film
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gül gül öldük
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Mükemmel keyifli, harika zaman geçirten bi komedi filmi , tek başıma izledim , baya kahkaha attım baaya ;)
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