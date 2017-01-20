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Minik Kahramanlar Macera Peşinde
Los ilusionautas
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- IMDB Puanı : 2.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Peru
- Gösterim Tarihi :20 Ocak 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :82 dk.
Filmin Konusu
Eduardo Schuldt’un yönettiği ve Bruno Ascenzo, Giovanni Ciccia ile Connie Chaparro’nun seslendirdiği Minik Kahramanlar Macera Peşinde 20 Eylül'de vizyonda.
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