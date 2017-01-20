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Minik Kahramanlar Macera Peşinde

Los ilusionautas

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Fragmanlar


Minik Kahramanlar Macera Peşinde
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 2.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Eduardo Schuldt’un yönettiği ve Bruno Ascenzo, Giovanni Ciccia ile Connie Chaparro’nun seslendirdiği Minik Kahramanlar Macera Peşinde 20 Eylül'de vizyonda.

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