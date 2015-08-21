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Minik Kuş

Gus - Petit oiseau, grand voyage (Yellow Bird)

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Minik Kuş
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Minik Kuş, yuvasından dışarıya hiç çıkmamış, tek arkadaşı bir uğur böceği olan kimsesiz bir kuştur. Yıllardır sıcak bir yuvanın özlemini çekmektedir. Bunu bilen uğur böceği, Afrika’ya göç eden bir sürüye, yolu çok iyi bildiğini, kendilerine onun liderlik edebileceği yalanını uydurur ve Minik Kuş, kendini hayallerinin çok ötesinde bir macera ve dostluğun içinde bulur.

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