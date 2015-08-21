Minik Kuş, yuvasından dışarıya hiç çıkmamış, tek arkadaşı bir uğur böceği olan kimsesiz bir kuştur. Yıllardır sıcak bir yuvanın özlemini çekmektedir. Bunu bilen uğur böceği, Afrika’ya göç eden bir sürüye, yolu çok iyi bildiğini, kendilerine onun liderlik edebileceği yalanını uydurur ve Minik Kuş, kendini hayallerinin çok ötesinde bir macera ve dostluğun içinde bulur.