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Minyonlar

The Minions

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Minyonlar
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Tek hücreli sarı organizmalar olarak doğan Minyonlar her zaman efendilerin en çılgınına hizmet ederler. Efendilerini elde tutma konusunda sürekli başarısız olan Minyonlar hizmet edecekleri kimseleri kalmayınca büyük bir depresyona girerler. Ama Kevin adlı minyonun bir planı vardır. Genç asi Stuart ve sevimli minik Bob ile birlikte kardeşlerinin izinden gideceği kötü bir patron bulmak üzere işe koyulacaklardır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • çok kötü

  • Çoktan internete düşmüş.ülkemize 4-5 ay sonra geliyor...

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