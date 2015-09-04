Tek hücreli sarı organizmalar olarak doğan Minyonlar her zaman efendilerin en çılgınına hizmet ederler. Efendilerini elde tutma konusunda sürekli başarısız olan Minyonlar hizmet edecekleri kimseleri kalmayınca büyük bir depresyona girerler. Ama Kevin adlı minyonun bir planı vardır. Genç asi Stuart ve sevimli minik Bob ile birlikte kardeşlerinin izinden gideceği kötü bir patron bulmak üzere işe koyulacaklardır.