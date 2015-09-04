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Minyonlar
The Minions
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :4 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
Filmin Konusu
Tek hücreli sarı organizmalar olarak doğan Minyonlar her zaman efendilerin en çılgınına hizmet ederler. Efendilerini elde tutma konusunda sürekli başarısız olan Minyonlar hizmet edecekleri kimseleri kalmayınca büyük bir depresyona girerler. Ama Kevin adlı minyonun bir planı vardır. Genç asi Stuart ve sevimli minik Bob ile birlikte kardeşlerinin izinden gideceği kötü bir patron bulmak üzere işe koyulacaklardır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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çok kötü
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Çoktan internete düşmüş.ülkemize 4-5 ay sonra geliyor...
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