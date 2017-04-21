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Miraç

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Fragmanlar


Miraç
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yusuf ile Ali, cennetteki arkadaşları Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yaparlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılırlar.

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