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Miraç
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Nisan 2017
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Filmin Konusu
Yusuf ile Ali, cennetteki arkadaşları Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yaparlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılırlar.
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