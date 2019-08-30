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Mircin

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Mircin
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Filmin Konusu

Mircin, uzak durmaları gereken bir olayın peşine düşen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, bulaşmamaları gereken bir olaya dahil olduklarında kendilerini büyük bir kovalamacanın içinde bulur. Onların bilmediği şey Karaköy'ün karanlık sokaklarından Beykoz'un ormanlarına uzanan bu kovalamacada yalnız olmadıklarıdır. Kendilerini korkunç olayların içinde bulan gençler, en etkili büyülülerden olan İspanyol büyüsü ile lanetlenmiştir. Bu büyü sadece lanetleneni etkilemekle kalmaz büyüyü yapanı da mahvedecektir. Hayatları kabusa dönen gençler, lanetin etkisinden kurtulmayı başarabilecekler midir?

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