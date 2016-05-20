Evrensel bir konu olan anne – kız ilişkisini, ölüm teması çerçevesinde işleyen film, ülkemizde de yaygın bir sorun olan aile içi cinsel taciz meselesini de alt hikâye bağlamında ele alıyor. Film, trajediden beslenen bir umut duygusuyla tutunamayanların hikâyesini anlatıyor. Yıllar önce baba evinden kovulan Nur, on yıl sonra annesinin ölüm döşeğinde olduğu haberini alır. Küçük kızını da yanına alarak baba diyarına gider. Amacı annesini son kez görmek ve helâlleşmektir.