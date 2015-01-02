Mısır Adası

Gürcistan ile Abhazya arasındaki doğal sınırın bir parçasını oluşturan küçük adada yaşayan dede ile onun sözünden çıkmayan torunu, yıllardır yaptıkları gibi önce toprağı belleyip sonra mısır ekerler. Arada kıyıdan geçen askerler dışında bu iki isimsiz çiftçiyi hiç kimse görmez. Sonra bir gün, yaralı bir asker uzamış mısırların arasına saklanır. Dede ve torun yılların tarafsızlığını bozmak zorunda kalacaklar mıdır?