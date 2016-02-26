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Mısır Tanrıları

Gods of Egypt

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mısır Tanrıları
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (27 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Mısır, Karanlıklar Tanrısı Set tarafından işgal edilmiş, ve huzurlu zamanlarını geride bırakmıştır. Mısırlıların tek kurtuluşu genç hırsız Bek ve hava Tanrısı Horus´tur.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Keyifli bir film. Zamanında yaşayan insanların inandıklarını gerçek gibi baz alarak çekilmiş, bu yönden ayrıca takdir ediyorum, mesela dünyayı düz bir tepsi gibi gösteriyorlar. Tanrıların özellikleri fazlaca abartılmış ama bence bu o zamanda yaşayan insanların bakış açısından biraz gerçekçi düşünülebilir. Sonuç olarak benden iyi bir puan aldı bu film.

  • 13-18 yaş arasına hitap eden bir film 5

  • guzel film izlenilebilir paraniz bosa gitmez

  • gerçekten izleyen arkadaşların muhteşem ve keyifli tabirlerini anlayamadım dün akşam izledim efektler animasyon gerçekten ikinci sınıf sahneler çok hızlı ve yapmacık hiç de gerçekçi değil zaten izlediğiniz karakterlerin gerçek olmadığı malum birde başarısız görsel efektlerle ancak tv de beleş izlemeye değer.paraya yazık

  • Muhteşem keyifli ve sürükleyici bir filim di daha iyi de olabilirdi ama bu bile bence en az 7.8lik bir filim di salakca yorumlar yapanlar bence nasıl bir filim den keyif alacaklarını bilmeyen olumsuzluk ve negtiflik yaymayi seven Öküzler den başka birileri değiller. .

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Oyuncular ve ekip

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