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Moana
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- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Ocak 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Müzik :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Moana, halkını kurtarmak için kahramanca bir göreve atılan, 16 yaşında, maceraperest, azimli ve merhametli bir kızdır. Yolda her zaman aradığı bir şeyi keşfeder: kendi kimliğini. Maui ise, yarı ölümlü ve her şeyiyle harika bir yarı Tanrı, her türlü hayvanın şeklini alabilen ve denizden adalar çıkartabilen sihirli güçlere sahip karizmatik ve komik biri.
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Yorumlar
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Imdb 8? bu puan iyice pazarlama taktiği oldu.Buz devri vb çizgi filmlerle ayni puan?film fena değil ama buz devri serisi ile ayni seviyede değil bence.
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