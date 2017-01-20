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Moana

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Fragmanlar


Moana
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Moana, halkını kurtarmak için kahramanca bir göreve atılan, 16 yaşında, maceraperest, azimli ve merhametli bir kızdır. Yolda her zaman aradığı bir şeyi keşfeder: kendi kimliğini. Maui ise, yarı ölümlü ve her şeyiyle harika bir yarı Tanrı, her türlü hayvanın şeklini alabilen ve denizden adalar çıkartabilen sihirli güçlere sahip karizmatik ve komik biri.

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Yorumlar

  • Imdb 8? bu puan iyice pazarlama taktiği oldu.Buz devri vb çizgi filmlerle ayni puan?film fena değil ama buz devri serisi ile ayni seviyede değil bence.

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