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Momentum
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Güney Afrika
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Yorumlar
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kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum harika bir film ben seyrettim
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