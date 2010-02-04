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Mona... zyga, dika mou...
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- IMDB Puanı : 2.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Yunanistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :85 dk.
- Dağıtıcı :Hristos Kyriakopoulos & Sia
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