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Monako Prensesi Grace
Grace of Monaco
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Belçika, Fransa, İtalya
- Gösterim Tarihi :19 Eylül 2014
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, 20. yüzyılın ikonik prensesi Monako Prensesi Grace Kelly’nin 1 yıllık hayatına odaklanıyor. Kelly geçmişi ve o anki hali ile uzlaşmaya çalışıyor, sinemaya olan özlemi ve iki çocuk annesi, monarşik Avrupa Prensliği ve Prens III. Rainier’ın eşi görevleri arasında sıkışıyor. Hitchcock, Grace’in Hollywood’taki kariyerine dönme projelerinin tasarılarını hazırlarken o kişisel bir krizin içine düşüyor.
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