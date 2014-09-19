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Monako Prensesi Grace

Grace of Monaco

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Monako Prensesi Grace
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, 20. yüzyılın ikonik prensesi Monako Prensesi Grace Kelly’nin 1 yıllık hayatına odaklanıyor. Kelly geçmişi ve o anki hali ile uzlaşmaya çalışıyor, sinemaya olan özlemi ve iki çocuk annesi, monarşik Avrupa Prensliği ve Prens III. Rainier’ın eşi görevleri arasında sıkışıyor. Hitchcock, Grace’in Hollywood’taki kariyerine dönme projelerinin tasarılarını hazırlarken o kişisel bir krizin içine düşüyor.

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