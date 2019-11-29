Monos, bir gerilla grubunun hikayesini konu ediyor. Kendilerine Rambo, Smurf, Bigfoot, Wolf ve Boom-Boom gibi isimler takan bir grup çocuk, Latin Amerika'nın dağlık ortamında bir örgüt tarafından insanları öldürmek için eğitilir. Askeri eğitim egzersizleri yapan ve kendilerini her türlü koşula karşı hazırlayan çocuklar, yalnız kaldıkları zaman özlerine döner ve kendi yaşıtları gibi oynayıp, eğlenmeye başlar. Ancak onların içlerindeki şiddete meyilli olan taraf, çocukların hayatının kararmasına neden olur. Bir filo, çocukları pusuya düşürüp ormanlık alana çektiklerinde, işler içinden çıkılmaz bir hal alır.