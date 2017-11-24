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Morg

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Fragmanlar


Morg
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tuncer Gürbüz'ün yönetmenliğini üstlendiği Morg, eşini ve hamile kızını öldüren Emin'e, kızı Zehra'nın ruhunun musallat olmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Biz ve sinemaya gelen herkes abartısız söylüyorum yarı olunca çıktık salondan kimse kalmadı önünden bile geçmeyin bu filmin

  • Komedi diye izleriz artık )

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Oyuncular ve ekip

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