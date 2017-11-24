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Morg
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Kasım 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Tuncer Gürbüz'ün yönetmenliğini üstlendiği Morg, eşini ve hamile kızını öldüren Emin'e, kızı Zehra'nın ruhunun musallat olmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Galeri
Yorumlar
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Biz ve sinemaya gelen herkes abartısız söylüyorum yarı olunca çıktık salondan kimse kalmadı önünden bile geçmeyin bu filmin
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Komedi diye izleriz artık )
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