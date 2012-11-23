Moskova'nın Şifresi: Temel
Temel 2
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Temel, Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Tabii, Temel böyle zannetmektedir. Gerçekte, belâlı Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları bir değiş tokuş sırasında, Temel’in yol açtığı bir yanlış anlama sonucu Türk mafyasıyla çatışmış, birbirlerini öldürmüş ve o sırada Temel kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela’nın hazinesi zannederek almıştır. Altınlarına el konulan ve adamları öldürülen Rus mafyasının lideri Korkunç İvan çıldırmıştır.
Galeri
Yorumlar
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komil neşeli eğlendirici bir film seyrettim en kısa zamanda yine seyredeçegim
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COK GUZELLLL
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küfür işi doydu bence biraz da ince ve pratik zekayı kullanın trabzonda o kadar meden var ki saymakla bitmes, bide sahneler arası ince bir bağlantı lazım havaalanından moskava mevdanına birden geçmek kopukluk oluyo. durmak yok 3 e devam
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Çok basit ve ağır küfürler içeren bir film. Bu tür filmler Türk sinemasının kalitesini düşürüyor.. Boşa zaman kaybetmek istemeyenler gitmesinler...
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izlenebilecek eğlenceli bir film