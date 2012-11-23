Moskova'nın Şifresi: Temel

Temel, Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Tabii, Temel böyle zannetmektedir. Gerçekte, belâlı Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları bir değiş tokuş sırasında, Temel’in yol açtığı bir yanlış anlama sonucu Türk mafyasıyla çatışmış, birbirlerini öldürmüş ve o sırada Temel kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela’nın hazinesi zannederek almıştır. Altınlarına el konulan ve adamları öldürülen Rus mafyasının lideri Korkunç İvan çıldırmıştır.