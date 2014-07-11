Efsanevi mafya patronu Dragna tarafından basit bir görev için kiralanan Jack’in tek yapması gereken, içinde ne olduğunu bilmediği bir çantayı ıssızlığın ortasındaki bir motele götürmek ve orada Dragna’yı beklemektir. Ancak Dragna birkaç kanunsuzu daha buraya çağırmıştır ve hiçbir şeyden haberi olmayan bu ziyaretçileri şiddet dolu bir gece beklemektedir. Bu esnada Jack’in yolu güzel Rivka ile kesişecek, ikisi birlikte motelden sağ çıkmaya çalışacaklardır.