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Motel

The Bag Man

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Fragmanlar


Motel
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Efsanevi mafya patronu Dragna tarafından basit bir görev için kiralanan Jack’in tek yapması gereken, içinde ne olduğunu bilmediği bir çantayı ıssızlığın ortasındaki bir motele götürmek ve orada Dragna’yı beklemektir. Ancak Dragna birkaç kanunsuzu daha buraya çağırmıştır ve hiçbir şeyden haberi olmayan bu ziyaretçileri şiddet dolu bir gece beklemektedir. Bu esnada Jack’in yolu güzel Rivka ile kesişecek, ikisi birlikte motelden sağ çıkmaya çalışacaklardır.

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Yorumlar

  • robert de niro var diye çok şey beklememek lazım bence

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Oyuncular ve ekip

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