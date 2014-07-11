Sinema>Film Arşiv > Motel - The Bag Man
Motel
The Bag Man
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Efsanevi mafya patronu Dragna tarafından basit bir görev için kiralanan Jack’in tek yapması gereken, içinde ne olduğunu bilmediği bir çantayı ıssızlığın ortasındaki bir motele götürmek ve orada Dragna’yı beklemektir. Ancak Dragna birkaç kanunsuzu daha buraya çağırmıştır ve hiçbir şeyden haberi olmayan bu ziyaretçileri şiddet dolu bir gece beklemektedir. Bu esnada Jack’in yolu güzel Rivka ile kesişecek, ikisi birlikte motelden sağ çıkmaya çalışacaklardır.
Galeri
Yorumlar
-
robert de niro var diye çok şey beklememek lazım bence
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.