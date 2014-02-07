Disney klasiği “Mary Poppins”in beyazperdeye taşınma hikayesinin sıradışı, bugüne kadar hiç anlatılmayan perde arkasına dayanan Disney filmi “Saving Mr. Banks”te Emma Thompson ve Tom Hanks baş rolü paylaşıyorlar.

Walt Disney’in kızları kendisine en sevdikleri kitap olan P.L. Travers’ın yazdığı “Mary Poppins”in filmini çekmesi için yalvardıkları zaman Walt Disney onlara bir söz vermişti ama bu sözü tutmanın 20 yıl süreceğini hiç tahmin etmemişti. Telif haklarını alma sürecinde Walt, cimri ve uzlaşılması çok zor bir yazarla karşı karşıya gelir. Yazar, sevgili sihirli dadısının Hollywood tarafından kötüye kullanılmasına izin vermek istemez. Fakat kitap satmamaya, para yetmemeye başlayınca Travers gönülsüz de olsa Los Angeles’a Disney’in uyarlama planlarını dinlemeye gider.