Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Mr. Banks - Saving Mr. Banks
Paylaş

Mr. Banks

Saving Mr. Banks

2 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mr. Banks
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (5 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Disney klasiği “Mary Poppins”in beyazperdeye taşınma hikayesinin sıradışı, bugüne kadar hiç anlatılmayan perde arkasına dayanan Disney filmi “Saving Mr. Banks”te Emma Thompson ve Tom Hanks baş rolü paylaşıyorlar.

Walt Disney’in kızları kendisine en sevdikleri kitap olan P.L. Travers’ın yazdığı “Mary Poppins”in filmini çekmesi için yalvardıkları zaman Walt Disney onlara bir söz vermişti ama bu sözü tutmanın 20 yıl süreceğini hiç tahmin etmemişti. Telif haklarını alma sürecinde Walt, cimri ve uzlaşılması çok zor bir yazarla karşı karşıya gelir. Yazar, sevgili sihirli dadısının Hollywood tarafından kötüye kullanılmasına izin vermek istemez. Fakat kitap satmamaya, para yetmemeye başlayınca Travers gönülsüz de olsa Los Angeles’a Disney’in uyarlama planlarını dinlemeye gider.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Güzel 1 film.flashbacklerde anlatılan hikaye çok etkileyici.

  • Gerçek olay ve kişilerden uyarlanan filmlere bayılıyorum.Masalımsı bir hikaye,oldukça başarılı

  • mary popins filmini geçenlerde izleme fırsatı buldum ve bayıldım. o döneme göre o efektleri nasıl yapmışlar, oyuncular çok başarılıydı, konusu çok eğlenceliydi. bence bu filmi izlemeden önce mary popinsi izleyin ve sinemaya öyle gidin.

  • bizde çok bilinmeyen ama yurtdışında bir klasik olan çocuk filmi mary poppins'in yapım süreci. iki dev isim bir arada. eğlenceli bir yapım. disneyland sahneleri de bonusu.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Mr. Banks filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Mr. Banks filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir