Mr. Banks
Saving Mr. Banks
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Biyografi, Aile, Tarih, Müzik
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Avustralya, İngiltere
- Gösterim Tarihi :7 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :125 dk.
Filmin Konusu
Disney klasiği “Mary Poppins”in beyazperdeye taşınma hikayesinin sıradışı, bugüne kadar hiç anlatılmayan perde arkasına dayanan Disney filmi “Saving Mr. Banks”te Emma Thompson ve Tom Hanks baş rolü paylaşıyorlar.
Walt Disney’in kızları kendisine en sevdikleri kitap olan P.L. Travers’ın yazdığı “Mary Poppins”in filmini çekmesi için yalvardıkları zaman Walt Disney onlara bir söz vermişti ama bu sözü tutmanın 20 yıl süreceğini hiç tahmin etmemişti. Telif haklarını alma sürecinde Walt, cimri ve uzlaşılması çok zor bir yazarla karşı karşıya gelir. Yazar, sevgili sihirli dadısının Hollywood tarafından kötüye kullanılmasına izin vermek istemez. Fakat kitap satmamaya, para yetmemeye başlayınca Travers gönülsüz de olsa Los Angeles’a Disney’in uyarlama planlarını dinlemeye gider.
Galeri
Yorumlar
-
Güzel 1 film.flashbacklerde anlatılan hikaye çok etkileyici.
-
Gerçek olay ve kişilerden uyarlanan filmlere bayılıyorum.Masalımsı bir hikaye,oldukça başarılı
-
mary popins filmini geçenlerde izleme fırsatı buldum ve bayıldım. o döneme göre o efektleri nasıl yapmışlar, oyuncular çok başarılıydı, konusu çok eğlenceliydi. bence bu filmi izlemeden önce mary popinsi izleyin ve sinemaya öyle gidin.
-
bizde çok bilinmeyen ama yurtdışında bir klasik olan çocuk filmi mary poppins'in yapım süreci. iki dev isim bir arada. eğlenceli bir yapım. disneyland sahneleri de bonusu.