Mr. Gay Syria

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan iki Suriyeli gay mülteci, hayatlarını yeniden kurmaya çabalıyorlar. Hüseyin, İstanbul'da bir berber olarak çalışıyor. Mahmud Berlin'de LGBTİ haklarını savunuyor. İkisini biraraya getiren ise akılalmaz bir proje: Uluslararası bir güzellik yarışması olan Mr. Gay World'a katılmak!