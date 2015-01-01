Yaşanmış bir aşk masalı ve unutulmaz bir dostluğun acılarla dolu hikâyesi. 1960’lı yıllarda sefalet ve yoksulluk içinde yaşayan, darbenin içinde debelenen Türkiye’nin panormasına ışık tutan film, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikâyesini anlatıyor. 1960 darbe döneminde geçen Mucize, Egeli bir öğretmenin Anadolunun ücra bir köşesine sürgüne gidişini beyazperdeye getiriyor.