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Mucize

17 kişi izlemiş. | 31 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mucize
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (98 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yaşanmış bir aşk masalı ve unutulmaz bir dostluğun acılarla dolu hikâyesi. 1960’lı yıllarda sefalet ve yoksulluk içinde yaşayan, darbenin içinde debelenen Türkiye’nin panormasına ışık tutan film, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikâyesini anlatıyor. 1960 darbe döneminde geçen Mucize, Egeli bir öğretmenin Anadolunun ücra bir köşesine sürgüne gidişini beyazperdeye getiriyor.

Galeri

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Yorumlar

  • gayet güzel bir film

  • Kesinlikle izlenmeli. Tebrikler mahsun kırmızıgül

  • Harika bir film tebrikler Mahsum Kırmızıgül ve ekibi

  • Mahsun Kırmızıgül giderek ustalaşıyor yönetmenlikte. Ara ara konuda kopmalar olsada ben oyunculukları ve müzikleri beğendim. Bizden hikayeler anlatması güzel. İzlediğinize kesinlikle değecek bir film.

  • harika bir film. mahsun bu işi yapıyor gerçekten. tebrikler.

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Oyuncular ve ekip

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