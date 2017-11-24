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Mucize

Wonder

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Fragmanlar


Mucize
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 8.0 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Stephen Chbosky'nin yönettiği Mucize, beşinci sınıfa başlayan, yüz farklılıkları olan ve ilk kez normal bir okula giden August Pullman'ın ilham verici hikâyesini anlatıyor.

Auggie, normal bir okula gitmesini engelleyen yüz farklılıklarıyla doğmuştur ve beşinci sınıfa başladığında kahramanların en benzersizi olmuştur. Ailesi, yeni sınıf arkadaşları ve daha büyük toplulukların hepsi merhametlerini bulmak için uğraşırken, Auggie'nin olağanüstü yolculuğu hepsini birleştirecektir.

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Yorumlar

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Oyuncular ve ekip

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