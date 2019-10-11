Müfreze, küçük bir kız çocuğunu kurtarmaya çalışan askeri ekibin verdiği mücadeleyi konu ediyor. Teröristlerin işgali altında bulunan bir köyde yaşayan çocuklar, içtikleri sudan zehilenince valilik olaya müdahale eder. Çocukların tedavi edilmesi için köye gönderile doktor Kemal'e, 7 kişilik bir komando birliği eşlik eder. Hastaların arasında bulunan bir kız çocuğunun durumu iyice ağırlaşınca, çocuğun şehre götürülmesine karar verilir. Ancak bu sırada terör örgütünün saldırıya başlaması, şehre gitmelerini engeller. Askerler, saat süren çatışma boyuncu doktoru ve çocuğu korumak için zorlu bir mücadele verir.