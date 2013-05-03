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Muhalif Başkan

Muhalif baskan

1 kişi izlemiş. | 40 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Muhalif Başkan
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Küçük bir kasabanın şansız belediye başkanı olan Zafer, en büyük rakibi Cengiz'in ayak oyunlarına rağmen beldesinde yaşanan göç ve işsizlik sorunuyla mücadele etmeye devam etmektedir. Tam bu esnada oğlu Ozan'ın, Cengiz'in kızı Meltem'e aşık olmasıyla yeni bir kriz daha ortaya çıkar. Artık Zafer'in kasabanın sorunları dışında, oğlunun aşk sorunlarını da çözmesi gerekmektedir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

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Yorumlar

  • Türk Tiyatrosu'nun Duayeni ve Türkiyede Stendapı başlatan 1700 cü oyununu muteşem bir performansla oynamış, izleyenleri kahkahaya boğan Ferhan Şensoyun filimini izleyin, ama Ferhangi şeyleride mutlaka izleyin, izledi iseniz tekrar izleyin doyum olmuyo komik adama.

  • bakalım güçlü oyuncularla dolu bu film ne kadar ilgi görecek?

  • fragman hiç ilgimi çekmedi. klişe konular klişe senaryolar...

  • bu haftanın yerli yapımları pek iddialı diil gibi sanki

  • ne kadar gişe yapıcağını merak ediyorum. iron man gibi güclü bi rakibi var bu hafta ne de olsa

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Oyuncular ve ekip

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