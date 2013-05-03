Muhalif Başkan

Küçük bir kasabanın şansız belediye başkanı olan Zafer, en büyük rakibi Cengiz'in ayak oyunlarına rağmen beldesinde yaşanan göç ve işsizlik sorunuyla mücadele etmeye devam etmektedir. Tam bu esnada oğlu Ozan'ın, Cengiz'in kızı Meltem'e aşık olmasıyla yeni bir kriz daha ortaya çıkar. Artık Zafer'in kasabanın sorunları dışında, oğlunun aşk sorunlarını da çözmesi gerekmektedir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

