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Mühr-ü Cin

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Mühr-ü Cin
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Filmin Konusu

Mühr-ü Cin, kendisine musallat olan varlıklarla savaşmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Müzikallerde oynayan Rana'nın kendi halinde bir yaşamı vardır. Bir süredir Eren adında bir adam ile görüşen Rana, sonunda onunla sevgili olmaya karar verir. Ancak sevgili oldukları ilk gün Rana bir takım doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalır. Gördüklerinden sonra büyük bir korkuya kapılan genç kadın ne yapacağını bilemez. Hayatına devam etmeye çalışan Rana, zamanını işe giderek ve sevgilisi ile görüşerek geçirir. Rana'nın yaşadıklarından dolayı arkadaşları onun halüsinasyon gördüğünü düşünür ancak bir süre sonra onlar da gerçeklerin farkına varır. Gördüğü doğaüstü varlıkların hem kendi hayatı için hem de arkadaşları için büyük bir tehlike oluşturduğunu fark eden Rana, onlarla savaşmaya karar verir.

Galeri

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