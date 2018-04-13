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Muhteşem Kadın
Una Mujer Fantástica (A Fantastic Woman)
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :13 Nisan 2018
Filmin Konusu
Filmkendisinden yaşça büyük sevgilisini kaybeden trans kadın Marina'nın bu kayıptan sonra yaşadıklarını anlatıyor.
Galeri
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