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Muhteşem Kadın

Una Mujer Fantástica (A Fantastic Woman)

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Muhteşem Kadın
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :13 Nisan 2018

 

Filmin Konusu

Filmkendisinden yaşça büyük sevgilisini kaybeden trans kadın Marina'nın bu kayıptan sonra yaşadıklarını anlatıyor.

Galeri

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